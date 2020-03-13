Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince engellenen 34 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince engellenen 34 göçmen kurtarıldı

6 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesinde, lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince engellenen 34 göçmen, denizde mahsur kaldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince engellenen 34 göçmen kurtarıldı, System.String[]

İZMİR'in Dikili ilçesinde, lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince engellenen 34 göçmen, denizde mahsur kaldı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında bir grup göçmenin suda mahsur kaldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince engellenen göçmenleri kurtarmak için harekete geçti. Kısa süre içinde lastik bota ulaşan ekipler, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 17 Kongo, 11 Somali, 4 Suriye ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 34 göçmeni kurtardı.


Yunanistan, Dikili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:01 Kaynak: DHA
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