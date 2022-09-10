Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA kamerasında - Son Dakika
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Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA kamerasında

10.09.2022 15:54
Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA kamerasında

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin, düzensiz göçmenleri yerleştirdikleri lastik botu Türk kara sularına ittiği anlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava aracıyla (İHA) görüntülendi.

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin, düzensiz göçmenleri yerleştirdikleri lastik botu Türk kara sularına ittiği anlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava aracıyla (İHA) görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildi.

Bunun üzerine olay, kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

Harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtardı.

Bakanlık, İHA kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildi-KA Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildi-KA
Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA kamerasında - Son Dakika
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