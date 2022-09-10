Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Ege Denizi 'nde Bodrum açıklarında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildi.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA kamerasında - Son Dakika

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