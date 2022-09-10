Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA kamerasında

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin, düzensiz göçmenleri yerleştirdikleri lastik botu Türk kara sularına ittiği anlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava aracıyla (İHA) görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildi.
Bunun üzerine olay, kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.
Harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtardı.
Bakanlık, İHA kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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