Muğla kıyılarında 108 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla kıyılarında 108 göçmen kurtarıldı

27.07.2022 19:35
Muğla kıyılarında 108 göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum açıklarına geri itilen 108 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum açıklarına geri itilen 108 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarına Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından üç ayrı geri itme olayında 77 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler içinde göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı.

Bodrum açıklarında ise lastik bot içinde Yunanistan güvenlik unsurlarınca geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarılırken, Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde kurtarılan toplam 108 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Cenaze yolundaki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Cenaze yolundaki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla kıyılarında 108 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:50 Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri
18:16 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum
18:03 Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak
17:43 Erdoğan'ın da tepki gösterdiği eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'a 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi!
17:34 Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu!
17:23 Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 19:35:38. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla kıyılarında 108 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement