Marmaris ilçesi açıklarına Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından üç ayrı geri itme olayında 77 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler içinde göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla kıyılarında 108 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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