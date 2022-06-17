Yunanistan sahillerinde mor denizanaları görüldü - Son Dakika
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Yunanistan sahillerinde mor denizanaları görüldü

17.06.2022 13:05
Yunanistan sahillerinde mor denizanaları görüldü

Mor renkli ve zehirli denizanaları Yunanistan sahillerinde görülmeye başlandı.

Mor renkli ve zehirli denizanaları Yunanistan sahillerinde görülmeye başlandı.

Doğa bilimcileri, vatandaşlar ve biyologların biyoloji çeşitliliğini haritalama ve paylaşma amacıyla kurduğu "iNaturalist" isimli çevrimiçi sosyal ağın yayınladığı haritalara göre, tüm Akdeniz'de görülen mor renkli denizanaları Yunanistan'da en çok başkent Atina ve çevresindeki sahillerde gözlemlendi.

Akdeniz'deki en tehlikeli denizanaları arasında yer alan ve latincede "pelagia noctiluca" ismiyle bilinen mor denizanaları, temas halinde kızarıklık, ağrı ve acıya neden oluyor. Uzmanlar, bünyesi hassas kişilerde temasın mide bulantısı, düşük tansiyon, nefes alma güçlüğü gibi sorunlara da neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan sahillerinde mor denizanaları görüldü - Son Dakika

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