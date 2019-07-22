YUNANİSTAN SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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YUNANİSTAN Donanması'na ait P70 bordo numaralı savaş gemisi HS Grigoropoulos, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:59 Kaynak: DHA
YUNANİSTAN Donanması'na ait P70 bordo numaralı savaş gemisi HS Grigoropoulos, Çanakkale Boğazı
'ndan geçerek, Ege Denizi
'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi
'nden bugün saat 14.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Yunanistan
Donanması'na ait P70 bordo numaralı savaş gemisi HS Grigoropoulos, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu
'nu döndükten sonra, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir
Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi
önünden geçen Yunan savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
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