Yunanistan Savunma Bakanı Kahire'de Mısırlı yetkililerle askeri ve güvenlik konularını görüştü - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'u kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliği konularını değerlendirdi.

Yunan Bakan Panagiotopoulos, Kahire temasları çerçevesinde ayrıca Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Orgeneral Muhammed Zeki ile bir araya geldi.

Tarafların ortak askeri tatbikat programlarını karşılıklı destekleme konusunda anlaştığının kaydedildiği görüşmede, bölgesel ve uluslararası konulardaki son gelişmelerin yanı sıra özellikle terörle mücadele konusunun masaya yatırıldığı vurgulandı.

Yunanistan Savunma Bakanı'nın Mısır ziyareti Kahire kulislerinde sürpriz olarak değerlendirildi.