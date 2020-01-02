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Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Erdoğan'a 'Osmanlı'yı canlandırmaya çalışan kişi' benzetmesi
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandırmaya çalışan kişi’ olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı, Ankara’nın EastMed anlaşmasına yönelik ‘olası’ tepkisinden korkmadıklarını ve hazırlıklı olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandırmaya çalışan kişi' olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı, Ankara'nın EastMed anlaşmasına yönelik 'olası tepkisinden korkmadıklarını ve hazırlıklı olduklarını' söyledi.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Doğu Akdeniz'de 'gerilimi artıracağı' öngörülen EastMed doğal gaz boru hattı anlaşmasıyla ilgili Yunan Open TV'ye açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:24
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