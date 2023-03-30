Hulusi Akar'ın davet ettiği Yunanistan Savunma Bakanı, Türkiye'ye geliyor! Hatay'ı ziyaret edecek

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Akar ve Panagiotopoulos, depremlerin vurduğu Hatay'ı ziyaret edecek.

4 NİSAN'DA GELECEK

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Panagiotopoulos, Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüşecek.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.