Yunanistan Savunma Bakanından 'Türkiye' açıklaması
7 saat önce
Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis, Türkiye ile Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında devam eden görüşmelere ilişkin "Biz bu kanalları açık tutacağız ve en iyi sonucu almak için çabalarımız sürecek.
Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis, Türkiye ile Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında devam eden görüşmelere ilişkin "Biz bu kanalları açık tutacağız ve en iyi sonucu almak için çabalarımız sürecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:28
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