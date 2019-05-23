Yunanistan Savunma Bakanından 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis, Türkiye ile Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında devam eden görüşmelere ilişkin "Biz bu kanalları açık tutacağız ve en iyi sonucu almak için çabalarımız sürecek.

Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis, Türkiye ile Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında devam eden görüşmelere ilişkin "Biz bu kanalları açık tutacağız ve en iyi sonucu almak için çabalarımız sürecek." dedi.

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