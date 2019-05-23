Son Dakika Haberleri: Yunanistan Savunma Bakanından 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanından 'Türkiye' açıklaması

7 saat önce

Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis, Türkiye ile Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında devam eden görüşmelere ilişkin "Biz bu kanalları açık tutacağız ve en iyi sonucu almak için çabalarımız sürecek.

Yunanistan Savunma Bakanından 'Türkiye' açıklaması, System.String[]
Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis, Türkiye ile Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında devam eden görüşmelere ilişkin "Biz bu kanalları açık tutacağız ve en iyi sonucu almak için çabalarımız sürecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:28 
Ekonomi
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