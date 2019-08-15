Son Dakika Haberleri: Yunanistan Semadirek Adası'nda mahsur kalanlar, tahliye ediliyor-Tamamı
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Yunanistan Semadirek Adası'nda mahsur kalanlar, tahliye ediliyor-Tamamı

57 dakika önce

Yunanistan Semadirek Adası'nda mahsur kalanlar, tahliye ediliyor-Tamamı.

Yunanistan Semadirek Adası'nda mahsur kalanlar, tahliye ediliyor-Tamamı
Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:57 Kaynak: DHA
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