Yunanistan Semadirek Adası'nda mahsur kalanlar, tahliye ediliyor-Tamamı
57 dakika önce
Yunanistan Semadirek Adası'nda mahsur kalanlar, tahliye ediliyor-Tamamı.
Yunanistan Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:57 Kaynak: DHA
Semadirek Adası'nda mahsur kalanlar, tahliye ediliyor-Tamamı
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