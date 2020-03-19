Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale etti.Ormanlık alanda toplanan sığınmacılar bir anda Arda Nehri yakınlarından Yunanistan sınırına doğru hareket etti. Binlerce sığınmacıyı gören Yunan askeri hava ateş açtı, gaz bombaları attı. Gazdan çok sayıda sığınmacı etkilendi.