Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi - Son Dakika

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Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi
6 saat önce
Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale etti.
Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale etti.Ormanlık alanda toplanan sığınmacılar bir anda Arda Nehri yakınlarından Yunanistan sınırına doğru hareket etti. Binlerce sığınmacıyı gören Yunan askeri hava ateş açtı, gaz bombaları attı. Gazdan çok sayıda sığınmacı etkilendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:11 Kaynak: AA
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