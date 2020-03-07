Son Dakika › Güncel › Yunanistan, sığınmacılara biber gazı ile müdahale ediyor - Son Dakika
Yunanistan, sığınmacılara biber gazı ile müdahale ediyor
6 saat önce
Yunanistan, sığınmacılara biber gazı ile müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:07 Kaynak: AA
Yunanistan, sığınmacılara biber gazı ile müdahale ediyor
Son Dakika Mülteciler, Yunanistan'ın koyduğu engeli halatla yıkmaya çalıştı Göçmen çocukların yüzünü Bahçeli güldürdü Tampon bölgede Yunan zulmü aralıksız devam ediyor İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz