Yunanistan, sığınmacılara biber gazı ile müdahale ediyor (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan, sığınmacılara biber gazı ile müdahale ediyor (5) - Son Dakika

Yunanistan, sığınmacılara biber gazı ile müdahale ediyor (5)

7 saat önce

Sığınmacıların Edirne'den Yunanistan'a geçişleri sürüyor.

Sığınmacıların Edirne'den Yunanistan'a geçişleri sürüyor.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların kente gelişi devam ediyor.

Kente gelen sığınmacılar kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan'a geçenlerin sayısını dün 142 bin 175 olarak açıklamıştı.

Sığınmacılar özellikle 200 kilometrelik doğal sınır konumundaki Meriç'i aşarak Yunanistan topraklarına ayak basıyor.

Yunanistan'ın geri itmesine karşı sınırda göreve başlayan özel harekat polislerinin devriyeleri sürüyor.

Yunanistan'ın sert müdahaleleri devam ediyor

Bu arada Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 sığınmacının bekleyişi sürüyor.

Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor.

Yunan görevliler, tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunuyor.

Sığınmacılar, Yunanistan'ın yaptığı kötü uygulamalara rağmen bölgedeki Kastanies Sınır Kapısı'nı açacağı umudunu taşıyor.

Yunanistan, sığınmacılara biber gazı ile müdahale ediyor (5)

Yunanistan, Almanya, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:47 Kaynak: AA
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