Yunanistan sığınmacılara biber gazıyla müdahale ediyor - Son Dakika
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Yunanistan sığınmacılara biber gazıyla müdahale ediyor

6 saat önce

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacılar Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacılar Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda bekleyen sığınmacılara biber gazı ile müdahale etti.

Yunanistan sığınmacılara biber gazıyla müdahale ediyor

Yunanistan, Karaağaç, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:25 Kaynak: AA
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