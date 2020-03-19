Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı (3) - Son Dakika

Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı (3)

6 saat önce

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan yine gaz bombalarıyla saldırdı.

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan yine gaz bombalarıyla saldırdı.

Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların beklediği alana ve tampon bölgeye Yunanistan sınır güçleri yoğun biber ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti.

Aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi, fenalaşanlar oldu.

Feryatlar içinde çocukları kucağında ağlayan anne ve babalar sahra hastanesine geldi.

Burada ilk müdahaleleri yapılanlardan pek çoğu devlet hastanesine sevk edildi.

Yunanistan sınır güçlerinin müdahalesi sürüyor.

Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı (3)

Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:47 Kaynak: AA

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