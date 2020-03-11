Yunanistan sığınmacıları alıkoymaya devam ediyor - Son Dakika

Yunanistan'ın Midilli Adası'na ayak basan 500 sığınmacı, yaklaşık 1 haftadır limanda bekletiliyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ve 1 Mart'tan sonra Ada'ya ulaşan 500 sığınmacı, yaklaşık bir haftadır Midilli Limanı'nda tutuluyor.

450 sığınmacı, kendilerini ana karaya taşıyacak Yunan donanmasına ait "Rodos" isimli ulaştırma gemisinde tutulurken, 50 sığınmacı da gemide yer kalmadığı için liman bölgesinde bulunan belediyeye ait otobüslerde sabahlamak zorunda kalıyor.

Yunan hükümeti, 2 Mart tarihinde sığınmacı krizini önlemek amacıyla iltica başvurularını bir aylığına askıya almıştı.

Yetkililer, sığınmacıların akıbeti hakkında bir açıklama yapmadı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), söz konusu sığınmacılarla ilgili yayınladığı açıklamada, sığınmacıların iltica başvurularını askıya alan Yunan hükümetinin uluslararası ve Avrupa hukukunu ihlal ettiğini vurguladı.

Açıklamada, "Söz konusu kişilerden biri iltica başvurusu hakkı tanınmadan ülkelerine gönderildiği takdirde Yunanistan, işkence ve ölüm cezası tehlikesi altında bulunan kişilerin iade edilmemesi gibi temel bir insan hakkını çiğnemiş olacak." ifadesi kullanıldı.