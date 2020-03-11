Son Dakika › Güncel › Yunanistan sığınmacıları tutmaya etmeye devam ediyor - Son Dakika
Yunanistan sığınmacıları tutmaya etmeye devam ediyor
25 dakika önce
1 Mart'tan sonra Yunanistan'ın Midilli Adasına ayak basan sığınmacılar, kendilerini anakaraya taşıyacak Yunan donanmasına ait "Rodos" isimli ulaştırma gemisinde tutulmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:39 Kaynak: AA
1 Mart'tan sonra Yunanistan'ın Midilli Adasına ayak basan sığınmacılar, kendilerini anakaraya taşıyacak Yunan donanmasına ait "Rodos" isimli ulaştırma gemisinde tutulmaya devam ediyor.
Son Dakika Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı