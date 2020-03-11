Yunanistan sığınmacıları tutmaya etmeye devam ediyor - Son Dakika
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Yunanistan sığınmacıları tutmaya etmeye devam ediyor

25 dakika önce

1 Mart'tan sonra Yunanistan'ın Midilli Adasına ayak basan sığınmacılar, kendilerini anakaraya taşıyacak Yunan donanmasına ait "Rodos" isimli ulaştırma gemisinde tutulmaya devam ediyor.

1 Mart'tan sonra Yunanistan'ın Midilli Adasına ayak basan sığınmacılar, kendilerini anakaraya taşıyacak Yunan donanmasına ait "Rodos" isimli ulaştırma gemisinde tutulmaya devam ediyor.

Yunanistan sığınmacıları tutmaya etmeye devam ediyor

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:39 Kaynak: AA
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