Yunanistan sınır önlemlerini artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan sınır önlemlerini artırıyor

24.08.2022 17:50
Yunanistan sınır önlemlerini artırıyor

Yunanistan, ülkeye yasa dışı biçimde girmeye çalışan göçmenlerin sayısındaki artış nedeniyle Türkiye sınırındaki önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.

Yunanistan, ülkeye yasa dışı biçimde girmeye çalışan göçmenlerin sayısındaki artış nedeniyle Türkiye sınırındaki önlemleri sıkılaştırma kararı aldı. Meriç Nehri üzerindeki çelik çit 220 kilometreye uzatılacak.Yunanistan, son dönemde Türkiye'den ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin sayısının artması nedeniyle sınır önlemlerini artırmayı planlıyor. Başbakan Kiryakos Mitsotakis başkanlığında toplanan Dışişleri ve Savunma Konseyi'nin aldığı karara göre, Meriç Nehri üzerindeki yaklaşık 40 kilometrelik çelik çit uzatılarak 220 kilometreye çıkartılacak.

Yunan devlet radyosu, buna ek olarak sınır güvenliğinin ek personel ve yeni elektronik gözlem araçlarıyla güçlendirilmesinin planlandığını aktardı. Yeni önlem paketine göre, Ege Denizi'nin doğusunda Türkiye sınırını kontrol eden sahil güvenlik için de yeni devriye botları ve uçakları temin edilecek.

Yasa dışı geri itmeler

Yunan güvenlik güçleri son haftalarda ülkeye girmeye teşebbüs edenlerin sayısında belirgin bir artış gözlemlendiğini aktardı. Yunan Ant1 kanalına konuşan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, yalnızca Ağustos ayı içinde şimdiye kadar 25 bin kişinin Yunanistan-Türkiye sınırı üzerinden yasa dışı biçimde ülkeye girmeye çalıştığını söyledi.

Atina, göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Yunanistan'a yasa dışı girişlerini sert biçimde engelliyor. İnsani yardım örgütleri, göçmenlere iltica başvurusunda bulunma imkanı tanımayan bu yasa dışı geri itmeleri (Push-Backs) eleştiriyor. Atina ise, göçmenleri Yunan tarafına doğru ittiğini iddia ettiği Ankara'yı suçluyor ve göçmenlerin Türk güvenlik güçleri tarafından sınırı geçmeye zorlandıklarını söylediğini iddia ediyor.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Ajansı'nın (Frontex) Yunanistan'ın Ege'de sığınmacılara yönelik yasa dışı geri itme uygulamalarını görmezden gelerek aktif yardım sağladığı suçlamalarının Avrupa Birliği'nin gizli raporunda teyit edildiği ortaya çıkmıştı. Temmuz ayında kamuoyuna sızan rapor, Frontex'in, Yunan sahil güvenliğinin geri itme uygulamalarını bilinçli olarak görmezden geldiği, hatta 2020 Ağustos ayındaki bir vakada 30 sığınmacının Türk karasularına doğru itilmesini filme alan Frontex'e ait uçağın, müdahale etmek yerine "tanık" konumuna düşmemek için Ege'de bulunduğu bölgeden çekildiğini ortaya koymuştu.

YORUMLAR
500
Yunan yine kafasına göre yazıyor: Türkiye suçu bize atmaya çalışıyor Yunan yine kafasına göre yazıyor: Türkiye suçu bize atmaya çalışıyor Türkiye sınırının tamamına çelik bariyer! Yunanistan harekete geçti Türkiye sınırının tamamına çelik bariyer! Yunanistan harekete geçti
Kaynak: Deutsche Welle

Yunanistan, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan sınır önlemlerini artırıyor - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 18:03:37. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan sınır önlemlerini artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement