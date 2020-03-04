Yunanistan sınıra yaklaşan göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan sınıra yaklaşan göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor - Son Dakika Dünya

Yunanistan sınıra yaklaşan göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor

6 saat önce

Son günlerde tansiyonun had safhaya ulaştığı Türkiye-Yunanistan sınırında şiddet olayları sürüyor. Kastanya köyü yakınlarında Yunan güvenlik güçleri sınıra akın eden göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmeye devam ediyor.

Yunanistan sınıra yaklaşan göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor, System.String[]

Son günlerde tansiyonun had safhaya ulaştığı Türkiye- Yunanistan sınırında güvenlik güçlerinin göçmenlere sert müdahaleleri sürüyor.


Kastanya köyü yakınlarında Yunan güvenlik güçleri sınıra akın eden göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmeye devam ediyor.

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Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:41 
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