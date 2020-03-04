Yunanistan sınıra yaklaşan göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor

Son günlerde tansiyonun had safhaya ulaştığı Türkiye- Yunanistan sınırında güvenlik güçlerinin göçmenlere sert müdahaleleri sürüyor.



Kastanya köyü yakınlarında Yunan güvenlik güçleri sınıra akın eden göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmeye devam ediyor.