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Yunanistan sınıra yaklaşan göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor
6 saat önce
Son günlerde tansiyonun had safhaya ulaştığı Türkiye-Yunanistan sınırında şiddet olayları sürüyor.
Kastanya köyü yakınlarında Yunan güvenlik güçleri sınıra akın eden göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmeye devam ediyor.
Son günlerde tansiyonun had safhaya ulaştığı Türkiye- Yunanistan sınırında güvenlik güçlerinin göçmenlere sert müdahaleleri sürüyor.
Kastanya köyü yakınlarında Yunan güvenlik güçleri sınıra akın eden göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:41
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