Yunanistan, sınırda önlemleri artırdı - Son Dakika
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Yunanistan, sınırda önlemleri artırdı

6 saat önce

ekibi, Yunanistan'ın, Edirne'de yaşanan mülteci hareketliliğiyle birlikte sınırda önlemlerini en üst seviyeye çıkardığını görüntüledi.

Yunanistan, sınırda önlemleri artırdı, System.String[]
ekibi, Yunanistan'ın, Edirne'de yaşanan mülteci hareketliliğiyle birlikte sınırda önlemlerini en üst seviyeye çıkardığını görüntüledi. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı ve sınır çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye takviye askerler sevk edildi. Sınıra  askeri kamyonlarla tel örgüler taşınırken, görevli polislere takviye olarak askerler de gönderildi.

HEYET İNCELEME YAPTI

Bugün akşam saatlerinde Kastanies Sınır Kapısı'nda aralarında Atina'dan gelen milletvekillerinin de olduğu bir heyet inceleme yaptı. Heyette yüksek rütbeli askerlerin de bulunduğu belirtildi. Heyet incelemelerinin ardından sınır kapısından ayrıldı.

Yunan askerleri, sınırın kapalı olması nedeniyle gümrüklü alana girişleri kapatırken, gelen kişileri de geri çevirdi.


- Orestiadayunanistan
Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:35 Kaynak: DHA
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