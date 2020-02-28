Yunanistan, sınırda önlemleri artırdı - Son Dakika

ekibi, Yunanistan 'ın, Edirne 'de yaşanan mülteci hareketliliğiyle birlikte sınırda önlemlerini en üst seviyeye çıkardığını görüntüledi. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı ve sınır çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye takviye askerler sevk edildi. Sınıra askeri kamyonlarla tel örgüler taşınırken, görevli polislere takviye olarak askerler de gönderildi.

HEYET İNCELEME YAPTI

Bugün akşam saatlerinde Kastanies Sınır Kapısı'nda aralarında Atina'dan gelen milletvekillerinin de olduğu bir heyet inceleme yaptı. Heyette yüksek rütbeli askerlerin de bulunduğu belirtildi. Heyet incelemelerinin ardından sınır kapısından ayrıldı.

Yunan askerleri, sınırın kapalı olması nedeniyle gümrüklü alana girişleri kapatırken, gelen kişileri de geri çevirdi.

- Orestiadayunanistan