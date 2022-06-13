Yunanistan sınırdan göçmenlere ateş açıldı: 1 göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yunanistan sınırdan göçmenlere ateş açıldı: 1 göçmen hayatını kaybetti

13.06.2022 16:42

Yunanistan sınırdan göçmenlere ateş açıldı: 1 göçmen hayatını kaybettiEDİRNE Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Meriç Nehri'nin Türkiye tarafında bulunan göçmenlere ateş açılması sonucu 1 göçmen hayatını kaybetti.

Yunanistan sınırdan göçmenlere ateş açıldı: 1 göçmen hayatını kaybetti

EDİRNE Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Meriç Nehri'nin Türkiye tarafında bulunan göçmenlere ateş açılması sonucu 1 göçmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Alibey Köyü'nden geçen Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişilik göçmen grubu, Yunanistan güvenlik güçlerinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşler sonucu Afganistan uyruklu bir göçmen ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan göçmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yunanistan sınırdan göçmenlere ateş açıldı: 1 göçmen hayatını kaybetti
Yunanistan sınırdan göçmenlere ateş açıldı: 1 göçmen hayatını kaybetti
Yunanistan sınırdan göçmenlere ateş açıldı: 1 göçmen hayatını kaybetti
Yunanistan sınırdan göçmenlere ateş açıldı: 1 göçmen hayatını kaybetti
Yunanistan sınırdan göçmenlere ateş açıldı: 1 göçmen hayatını kaybetti
Yunanistan sınırdan göçmenlere ateş açıldı: 1 göçmen hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu bir düzensiz göçmen öldü Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu bir düzensiz göçmen öldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan sınırdan göçmenlere ateş açıldı: 1 göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika

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