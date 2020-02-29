Yunanistan sınırı geçmeye çalışan 4 bin mülteciyi engelledi, gaz bombası kullandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan sınırı geçmeye çalışan 4 bin mülteciyi engelledi, gaz bombası kullandı - Son Dakika Dünya

Yunanistan sınırı geçmeye çalışan 4 bin mülteciyi engelledi, gaz bombası kullandı

6 saat önce

Yunanistan sınırı geçmeye çalışan 4000 mülteciyi engelledi. Yunan güvenlik güçleriyle yaşanan arbedede biri çocuk 3 sığınmacı yaralandı

Yunanistan sınırı geçmeye çalışan 4 bin mülteciyi engelledi, gaz bombası kullandı, System.String[]

Yunanistan, Türkiye'den yasadışı şekilde sınırı geçmeye çalışan 4 binden fazla sığınmayı engellediğini açıkladı.


Ülke Başbakanı Kırgios Miçotakis'in liderliğinde acil şekilde toplanan hükümet sözcüsü Stelios Petsas "Yunanistan cuma günü sınırlarımızı ihlal etmeye yönelik organize, kitlesel ve yasadışı bir girişim ile karşı karşıya kaldı ve üstesinden geldi. Sınırlarımızı ve Avrupa'nın sınırlarını koruduk. Sınırlarımıza yasadışı şeklde girmeye çalışan 4 binden fazla kişiyi engelledik," ifadelerini kullandı.

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Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:36 
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