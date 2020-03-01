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Yunanistan sınırı geçmeye çalışan 4 bin mülteciyi engelledi, gaz bombası kullandı
1 saat önce
Yunanistan sınırı geçmeye çalışan 4000 mülteciyi engelledi.
Yunanistan sınırı geçmeye çalışan 4000 mülteciyi engelledi. Yunan güvenlik güçleriyle yaşanan arbedede biri çocuk 3 sığınmacı yaralandıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:27
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