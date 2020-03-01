Yunanistan sınırı geçmeye çalışan 4 bin mülteciyi engelledi, gaz bombası kullandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan sınırı geçmeye çalışan 4 bin mülteciyi engelledi, gaz bombası kullandı - Son Dakika Dünya

Yunanistan sınırı geçmeye çalışan 4 bin mülteciyi engelledi, gaz bombası kullandı

1 saat önce

Yunanistan sınırı geçmeye çalışan 4000 mülteciyi engelledi.

Yunanistan sınırı geçmeye çalışan 4000 mülteciyi engelledi. Yunan güvenlik güçleriyle yaşanan arbedede biri çocuk 3 sığınmacı yaralandıView on euronews

Yunanistan sınırı geçmeye çalışan 4 bin mülteciyi engelledi, gaz bombası kullandı

Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:27 
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