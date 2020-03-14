Yunanistan sınırı İHA ile havadan, özel harekatçılarla kara ve sudan takipte - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan sınırı İHA ile havadan, özel harekatçılarla kara ve sudan takipte - Son Dakika

Yunanistan sınırı İHA ile havadan, özel harekatçılarla kara ve sudan takipte

6 saat önce

Yunanistan sınırı İHA ile havadan, özel harekatçılarla kara ve sudan takipteYUNANİSTAN sınırında yerli ve milli Bayraktar TB2' tipi yerli ve milli İHA '1453' devriye görevlerini sürdürüyor.

Yunanistan sınırı İHA ile havadan, özel harekatçılarla kara ve sudan takipte

YUNANİSTAN sınırında yerli ve milli Bayraktar TB2' tipi yerli ve milli İHA '1453' devriye görevlerini sürdürüyor. Türkiye, sınırı havadan İHA ile gözetlerken, karadan da özel harekat polisleri sınırın sıfır noktası ile göçmenlerin Yunanistan'a geçiş yaptığı Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriyelerini sürdürüyor.

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenlere 'serbest sınır uygulaması' sonrası Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen binlerce göçmen Edirne'ye akın etti. Buradan Yunanistan'a geçen göçmenler, Yunan güvenlik güçleri tarafından 'uluslar arası hukuka' aykırı binlerce göçmenin para, telefon ve değerli eşyaları alınıp üzerlerindeki kıyafetleri de çıkartılarak, darp edilip Türkiye'ye geri itildi.

'1453 UÇUŞ KODUYLA DEVRİYE ATIYOR'

Yunanistan sınırında en son olarak 'Bayraktar TB2' tipi yerli ve milli İHA '1453' uçuş koduyla gökyüzünde devriye görevi yapıyor. Gökyüzünde Türk güvenlik güçlerinin gözü olan İHA gökyüzünde devriyesi sırasında Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olarak göçmenlere davranmasını takip ediyor. İHA'nın kayıt ettiği görüntülere göre Türk güvenlik güçleri bölgeye giderek Yunanistan'ın geri itmelerinin ve uyguladığı zulmün önüne geçiyor. Edirne Valiliği yetkilileri, İHA'ların Türk güvenlik güçlerinin gözü olduğunu söyledi.

Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, göçmenlerin geçmek için akın ettiği Yunanistan sınırında İHA'nın göreve başladığını duyurdu. Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, twitter'dan yaptığı açıklamada Yunanistan sınırında bir İHA'nın devriye görevine başladığını duyurdu. İHA'nın görev yaptığı bölgenin haritasını yayınlayan Bayraktar, "Bayraktar TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriye görevine başladı. Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye.... Semalarımızda Hür ve Özgür" notunu 'MilliTeknolojiHamlesi' hashtagiyle paylaştı.

HAVA, KARA VE NEHİRDE ÖNLEMLER

Yunanistan sınırına sevk edilen tam donanımlı özel harekatçı polisler iki ülke sınırını belirleyen Meriç Nehri'nde, Yunanistan'ın 'uluslararası hukuku aykırı' hareket ederek geri itmelerin önüne geçti. Bunun ardından Yunan polisi Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde 16 gündür Avrupa ülkelerine gitmek için, Yunanistan'a geçmek isteyen binlerce göçmene silahlı ve plastik mermili ateş edip, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etmesi Türkiye'nin tedbirleri artırmasına neden oldu.

Yunanistan sınırı İHA ile havadan, özel harekatçılarla kara ve sudan takipte

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vakası 6'ya yükseldi Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mart 2020
00:01 Eski kömür ocağındaki su birikintisine düşen genç hayatını kaybetti
23:58 Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vakası 6'ya yükseldi
23:58 Slovenya ve Danimarka'da koronavirüsten ilk ölümler
23:57 FLAŞ

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 00:05:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan sınırı İHA ile havadan, özel harekatçılarla kara ve sudan takipte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]