Son Dakika Haberleri: Yunanistan sınırında 2 bin 52 cep telefonu bulundu
Son Dakika Güncel Yunanistan sınırında 2 bin 52 cep telefonu bulundu

Yunanistan sınırında 2 bin 52 cep telefonu bulundu

21 dakika önce

Edirne'de askeri yasak bölgede 6 kolide 2 bin 52 cep telefonu bulundu.

Yunanistan sınırında 2 bin 52 cep telefonu bulundu, System.String[]

Edirne'de askeri yasak bölgede 6 kolide 2 bin 52 cep telefonu bulundu.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesinde hudut karakolunda görev yapan askerler, Yunanistan sınırı Meriç Nehri kenarında 6 koli olduğunu tespit etti.

Yapılan kontrolde kolilerde çeşitli markalarda 2 bin 52 cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yunanistan, İpsala, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:15 Kaynak: AA
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