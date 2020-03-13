Yunanistan sınırında 3 bin göçmen tedavi gördü - Son Dakika
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Yunanistan sınırında 3 bin göçmen tedavi gördü

6 saat önce

Yunanistan sınırında 3 bin göçmen tedavi gördüEDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan'a geçmek için tampon bölgede ve çevresinde beklerken, Yunan güvenlik güçlerinin saldırılarına maruz kalan göçmenlere bölgede kurulan Sahra Çadır Hastanesi'nde müdahale ediliyor.

Yunanistan sınırında 3 bin göçmen tedavi gördü

EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan'a geçmek için tampon bölgede ve çevresinde beklerken, Yunan güvenlik güçlerinin saldırılarına maruz kalan göçmenlere bölgede kurulan Sahra Çadır Hastanesi'nde müdahale ediliyor. Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Bugüne kadar burada kurulan sahra çadırlarımızda 3 bine yakın kişi muayene oldu. Atılan gaz bombaları, gaz fişekleri sonrasında. Yaralılarımız olduğunda burada bulunan ambulanslarımızla hastanelerimize sevk ediyoruz" dedi.

Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yoğunluk oluşturmayı sürdürüyor. Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla, göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri sürerken, Yunan güvenlik güçleri Pazarkule Sınır Kapısı'nın tampon bölgesinde ve çevresinde geçiş için bekleyen göçmenlere şiddeti sürüyor. Yunan güvenlik güçlerinin, gerçek mermi, plastik mermi, gaz bombası, biber gazı ile yaptığı müdahalelerde 3 göçmen ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında Sağlık Bakanlığı tarafınra kurulan Sahra Çadır Hastanesi'nde, Yunan müdahalesiyle yaralanan ve hasta olanların tedavisi yapılıyor. Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunan polisinin sert müdahalesine maruz kalan 3 bin düzensiz göçmenin olduğunu belirterek, "Bugüne kadar burada kurulan sahra çadırlarımızda 3 bine yakın kişi muayene oldu. Atılan gaz bombaları, gaz fişekleri sonrasında. Yaralılarımız olduğunda burada bulunan ambulanslarımızla hastanelerimize sevk ediyoruz. Burada 24 saat esaslı acil tıp doktorlarımız ve sağlık personelimiz var. Yaklaşık bu çadırlarda 20 sağlık çalışanımız hizmet vermekte. Şu anda sizde gördüğünüz gibi gaz bombaları atıyor ve birazdan gözlerimiz yaşaracak. Maalesef bu tarafta insanlık hizmetleri verilirken karşı tarafta yapılanları dünya insanlığının vicdanlarına havale ediyoruz. Günlük burada 500 hasta bakıyoruz. Hasta çocuklara,çocuk uzmanları doktorlarımız müdahale etmektedir" dedi.

Yunan askerlerinin müdahalesinin çok sert olduğunu belirten Kalkan, "Buraya gelenler arasında sırtından ateşli silahlı yaralanmaları, sırttan vurulmalar, plastik mermi ile yaralanmalar olmakta. Şu anda 13 yaralı göçmenin tedavisi hastanelerimizde sürüyor" dedi.

'SAHA TEMİZLİĞİ YAPILIYOR'

İl Sağlık Müdürün Kalkan, göçmenlerin bulunduğu alanın temizliğinin yapıldığını ifade ederek, "Her türlü ilaçlama dezenfeksiyon sağlanmakta. Hem halk sağlığımız önleyici hizmet yapmakta, hem müdahale eden kamu hastaneleri ekimizle müdahale yapılmakta. 112 sağlık hizmetleri sayın valimizin koordinesi ile burada tüm ekipler bir iş birliği içinde insanlığa ve göçmenlere hizmet etmek için konuşlanmış durumdayız. Koronavirüsü ile de tedbirlerimiz aldık gerekli temizlik önlemleri alınmaktadır" diye konuştu.

Yunanistan sınırında 3 bin göçmen tedavi gördü

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:28 Kaynak: DHA
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