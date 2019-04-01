Yunanistan Sınırında 3 Fetö Şüphelisi Yakalandı

EDİRNE'de yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

EDİRNE'de yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.



Edirne'ye bağlı Yenikadın Köyü'ndeki 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde devriye görevi yapan Yenikadın Piyade Hudut Birliği askerlerince yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan çeşitli mahkemelerde açık dosyaları bulunan eski öğretmen R.N. (35) ile eski zabıt katipleri T.N. (29) ve A.N. (33) oldukları belirlendi. Şühelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - Edirne

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Keşan'da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla AK Partili Aday Kazandı

Fenerbahçe'de Çok Eleştirilen Slimani'ye Sürpriz Talip

Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti

CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı