Son Dakika Haberleri: Yunanistan Sınırında 3 Fetö Şüphelisi Yakalandı

Yunanistan Sınırında 3 Fetö Şüphelisi Yakalandı

1 dakika önce

EDİRNE'de yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Yunanistan Sınırında 3 Fetö Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
EDİRNE'de yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Edirne'ye bağlı Yenikadın Köyü'ndeki 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde devriye görevi yapan Yenikadın Piyade Hudut Birliği askerlerince yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan çeşitli mahkemelerde açık dosyaları bulunan eski öğretmen R.N. (35) ile eski zabıt katipleri T.N. (29) ve A.N. (33) oldukları belirlendi. Şühelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:15 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Keşan'da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla AK Partili Aday Kazandı Fenerbahçe'de Çok Eleştirilen Slimani'ye Sürpriz Talip Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:16:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan Sınırında 3 Fetö Şüphelisi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]