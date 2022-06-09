Yunanistan sınırında 3 PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan sınırında 3 PKK şüphelisi yakalandı

09.06.2022 18:21
Yunanistan sınırında 3 PKK şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK terör örgütü şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK terör örgütü şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hudut askerleri devriye görevini sürdürürken, bininci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını tespit eden terör örgütü PKK şüphelisi F.M, M.Ç. ve H.Ç'yi gözaltına aldı. Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmesinin ardından işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcıdaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan F.M. ve M.Ç. tutuklanırken, diğer şüpheli H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Edirne, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan sınırında 3 PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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