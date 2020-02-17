Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

11 dakika önce

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı.

Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı.

İpsala Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Paşaköy köyü 2. derece askeri yasak bölgede bir otomobilin bir kadını araçtan indirip kaçtığını tespit etti.

İlçe merkezine kaçan sürücünün peşine düşen ekipler sürücü M.K'yi, diğer ekip ise yasak bölgede inen S.Ö'yü yakaladı.

Yapılan incelemede S.Ö'nün FETÖ ile bağlantısı olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:46 Kaynak: AA
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