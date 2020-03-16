Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar liderler zirvesini bekliyor - Son Dakika
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Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar liderler zirvesini bekliyor

36 dakika önce

Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarın gerçekleştireceği zirveye odaklandı.

Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarın gerçekleştireceği zirveye odaklandı.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan ve Avrupa'ya geçmek isteyen Musab Rahman, AA muhabirine çocukları için Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.

Yaklaşık 3 haftadır Yunanistan sınırında beklediklerini anımsatan Rahman, "Yarınki zirveden umutluyuz. Sınır kapılarının açılmasını bekliyoruz. Orada yeni bir hayat kurmak istiyoruz. Yarınki toplantıda bize insan gözüyle baksınlar. Avrupa medeni olduğunu iddia ediyorsa bize de insan gözüyle baksınlar. Evleri yıkılanlar burada, biz sadece kapıların açılmasını istiyoruz. " diye konuştu.

Yunanistan'ın kendilerine acımasızca davrandığını söyleyen Rahman, atılan mermilerden birinin ayağına denk geldiğini ve yaralandığını anlattı.

"Yunanistan'da kalmayacağız sadece geçip gideceğiz"

Suriyeli Fehmiye Hafyan da çocukları için Avrupa'ya gitmek istediğini belirterek, Yunanistan'ı sadece transit geçiş için kullanmak istediklerini söyledi.

Yunanistan'ın attığı gazlar nedeniyle çocuklarını kaybetme korkusu yaşadığını ifade eden Hafyan, "Yunanistan'da kalmak değil sadece geçip gitmek istiyoruz. Yunanistan'dan bize atılan gazlardan dolayı az daha çocuklarımı kaybedecektim çocukların suçu ne?" diye sordu.

Filistin uyruklu Macide El İzzi ise toplananların tek isteğinin daha iyi bir yaşam istediklerini ifade etti.

Yunanistan'ın kendilerini göz yaşartıcı bombalarla karşıladığını ve defalarca fenalaştığını belirten El İzzi, "Zirveden sınırların açılması kararının çıkmasını istiyoruz, biz artık dayanamıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesinin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacağı bildirilmişti.

Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar liderler zirvesini bekliyor

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yunanistan, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:50 Kaynak: AA
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