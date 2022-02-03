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Yunanistan sınırında donarak ölen düzensiz göçmenlerin cenazeleri İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Yunanistan sınırında donarak ölen düzensiz göçmenlerin cenazeleri İstanbul'a getirildi

03.02.2022 15:21
Yunanistan sınırında donarak ölen düzensiz göçmenlerin cenazeleri İstanbul'a getirildi

Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Edirne'den İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Edirne'den İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde donarak ölen göçmenlerin cenazeleri ile ilgili işlemler sürüyor.

Söz konusu bölgede dün cenazeleri bulunan 11 düzensiz göçmen ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Burada 12 düzensiz göçmenin otopsi işlemleri tamamlandı.

Aynı bölgede bugün de donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cenazelerinin de otopsi işlemleri için buraya getirileceği öğrenildi.

Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedenleri bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan bir düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ekipler, aynı bölgede bugün de donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenlerini bulmuştu.

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Yunanistan, İstanbul, Adli Tıp, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan sınırında donarak ölen düzensiz göçmenlerin cenazeleri İstanbul'a getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan sınırında donarak ölen düzensiz göçmenlerin cenazeleri İstanbul'a getirildi - Son Dakika
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