Yunanistan sınırında sıcak dakikalar, alevler Türkiye'den görülüyor - Son Dakika

Yunanistan'ın Türkiye sınırında akşam saatlerinde çıkan yangının alevleri ve dumanları, Edirne'nin birçok noktasından görülüyor.

Alevler Edirne'nin birçok noktasından görülüyor

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nin karşı bölgesinde bulunan Yunanistan topraklarında akşam saatlerinde çıkan yangın halen kontrol altına alınamadı. Gökyüzüne yükselen alevler ve dumanlar kent merkezinin birçok noktasından görülüyor.

Türkiye'ye sıçrama ihtimali bulunmuyor

Alevler hızla yayılmaya devam ederken, Türkiye'ye sıçrama ihtimalinin bulunmaması yüreklere su serpiyor. Meteoroloji verilerine göre, yangının devam ettiği bölgede rüzgarın hızı ise saatte 10 kilometre hıza kadar ulaşıyor. - EDİRNE