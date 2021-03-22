Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Şüpheliler, B.C., İ.Ç. ve M.Ö. çıkarıldıkları adli makamlarca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. - EDİRNE

Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı