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Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

19.01.2022 08:45
Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerinin Bosnaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan F.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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