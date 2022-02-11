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YUNANİSTAN SINIRINDA YAKALANAN PKK ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

YUNANİSTAN SINIRINDA YAKALANAN PKK ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

11.02.2022 18:29

EDİRNE'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi 2 şüpheli, getirildikleri Adıyaman'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi 2 şüpheli, getirildikleri Adıyaman'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan Hanım Rençber (24) ve Hasan Doymaz (26), sınırda jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ili şüphelinin yapılan incelemede Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK üyesi olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Edirne'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rençber ve Doymaz, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. Buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Rençber ve Doymaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YUNANİSTAN SINIRINDA YAKALANAN PKK ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

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Yunanistan, Adıyaman, Edirne, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUNANİSTAN SINIRINDA YAKALANAN PKK ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YUNANİSTAN SINIRINDA YAKALANAN PKK ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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