Yunanistan sınırında yakalanan 'Turuncu' listedeki terörist, Erzincan'da tutuklandı (2)- Yeniden - Son Dakika

Yunanistan sınırında yakalanan 'Turuncu' listedeki terörist, Erzincan'da tutuklandı (2)- Yeniden

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Terör arananlar' listesinde Turuncu Kategori'de yer alan, Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalanan 'Rezzan Erzingan' kod adlı PKK'lı terörist Gürkan Düz, getirildiği Erzincan'da, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunanistan sınırında yakalanan 'Turuncu' listedeki terörist, Erzincan'da tutuklandı (2)- Yeniden, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Terör arananlar' listesinde Turuncu Kategori'de yer alan, Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalanan 'Rezzan Erzingan' kod adlı PKK'lı terörist Gürkan Düz, getirildiği Erzincan'da, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü PKK'nın Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, 'Rezzan Erzingan' kod adlı Gürkan Düz, 23 Eylül'de Edirne'de Yunanistan sınırında güvenlik güçlerince yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada ağustos ayında örgütten kaçıp Yunanistan'a gitmeye çalıştığı belirtilen terörist, sorgulanmak üzere Erzincan'a getirildi.

Terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edilen Tunceli'nin yanı sıra Erzincan'da da faaliyet yürüttüğü saptanan terörist Gürkan Düz'ün verdiği bilgiler doğrultusunda kent kırsalında arama yapıldı. Aramalarda 2 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 2 roketatar mühimmatı, bir büyük telsiz, çok sayıda mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen terörist Gürkan Düz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ÇOK SAYIDA TERÖR EYLEMİNİN PLANLAYICISI VE FAİLİ

PKK'lı Gürkan Düz'ün, 6 Eylül'de tutuklanan 'Baver-Çektar' kod adlı teröristle birlikte 25 Mayıs 2017'de Yaylabaşı Jandarma Karakol Komutanlığı devriye aracına yönelik el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı ile 13 Mayıs 2020'de Erzincan'ın Çağlayan beldesi Karatuş köyü mevkisinde devriye görevi yapan jandarma aracına yapılan saldırının da aralarında bulunduğu çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve faillerinden olduğu ortaya çıktı.


Yunanistan sınırında yakalanan 'Turuncu' listedeki terörist, Erzincan'da tutuklandı (2)- Yeniden
Yunanistan sınırında yakalanan 'Turuncu' listedeki terörist, Erzincan'da tutuklandı (2)- Yeniden
Yunanistan sınırında yakalanan 'Turuncu' listedeki terörist, Erzincan'da tutuklandı (2)- Yeniden

İçişleri Bakanlığı, Yunanistan, Erzincan, Terör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan sınırında yakalanan 'Turuncu' listedeki terörist, Erzincan'da tutuklandı (2)- Yeniden - Son Dakika

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