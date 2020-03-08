Yunanistan sınırındaki göç yolculuğunda 'Hazze' bebek doğdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan sınırındaki göç yolculuğunda 'Hazze' bebek doğdu - Son Dakika

Yunanistan sınırındaki göç yolculuğunda 'Hazze' bebek doğdu

6 saat önce

AVRUPA umuduyla Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve burada doğum sancısı tutan Suriyeli Zeynep Alabut, göç yolculuğunda bebeğini dünyaya getirdi.

Yunanistan sınırındaki göç yolculuğunda 'Hazze' bebek doğdu, System.String[]

AVRUPA umuduyla Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve burada doğum sancısı tutan Suriyeli Zeynep Alabut, göç yolculuğunda bebeğini dünyaya getirdi. 'Hazze' adı verilen kız bebek ve annesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce sahip çıkılarak, bir süreliğine korumaya alındı.

Yunanistan'a geçiş yapmak için Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen, Suriye'nin İdlib kentinden gelen Zeynep Alabut'un doğum sancısı tuttu. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Hazze isminde kız bebek dünyaya getiren Zeynep Alabut'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sahip çıkıldı.

İl müdürlüğü ekipleri, doğumun ardından Pazarkule Sınır Kapısı'nda heyecanla bekleyen baba Necdet Alabut ile anne- kızı buluşturdu. Ekipler daha sonra aileyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne getirerek, burada misafir etmeye başladı.

Bebeğin 3 bin 600 gram olarak dünyaya sağlıklı getirildiğini söyleyen İl Müdürü Bilgin Özbaş, gazdan etkilenmemesi ve annesinin bakımının sağlıklı ortamda yapılabilmesi için aileyi misafir ettiklerini söyledi. Özbaş, "Önceki gün doğum yapan ve alanda eşini bulamayan anne ve bebeğini baba ile buluşturduk. Bebeğin gazdan etkilenmemesi ve annenin bakımının sağlıklı ortamda yapılabilmesi için anne baba ve bebek ilk kabul birimimizde geçici olarak bakım altına alınmıştır. Anne baba ve bebeğin banyo kıyafet ve diğer ihtiyaçları karşılanmıştır. Bakanımız ve valimizin talimatları doğrultusunda aile çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığı psikososyal destek grubu olarak kadın çocuk yaşlı ve engelli bireylerin insani yaşam koşullarının sağlanması amacıyla tüm personelimiz ve komşu illerden gelen psikososyal destek ekiplerimizle sahada hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.


Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan sınırına geçmek için 12 kez girişimde bulunup yakalanan göçmen, karşıya geçmek için fırsat kolluyor
Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununa izlettiği göçmen çocuk videosunu anlattı Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesinde 4 göçmen yaralandı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 19:35:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan sınırındaki göç yolculuğunda 'Hazze' bebek doğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]