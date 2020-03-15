Yunanistan sınırındaki göçmenlere yardım yağdı - Son Dakika
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Yunanistan sınırındaki göçmenlere yardım yağdı

6 saat önce

AVRUPA ülkelerine gitmek için Edirne'de Yunanistan sınırında bekleyen göçmenlere, başta devlet kurumlarından olmak üzere tonlarca gıda ve giyecek yardımı yapıldı.

Yunanistan sınırındaki göçmenlere yardım yağdı, System.String[]

AVRUPA ülkelerine gitmek için Edirne'de Yunanistan sınırında bekleyen göçmenlere, başta devlet kurumlarından olmak üzere tonlarca gıda ve giyecek yardımı yapıldı.

Türkiye'nin, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri engellememe kararı almasının ardından, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Edirne'de yoğunluk oluşturdu. Kararın üzerinden geçen 17 günün ardından, Edirne'deki göçmen yoğunluğu sürüyor. Avrupa ülkelerine gitmek için Yunanistan'a ulaşmaya çalışan göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde beklerken, Yunan güvenlik güçleri de geçişlere izin vermemek için kapattıkları Kastanies Sınır Kapısı'nın çevresinde nöbet tutuyor. Sınır kapısından geçemeyen göçmenlerin çoğunluğu, Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan'a ulaşıyor. Göçmenlerin bir kısmı ise hala bekleyişini sürdürüyor.

Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde kurulan çadırlarda kalan göçmenlerin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor. Günlük 3 öğün yemek dağıtılan göçmenlerin sağlık kontrolleri de bölgede kurulan çadır hastanede yapılıyor.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN YARDIM

Göçmenlere, Türkiye'nin dört bir yanından, başta devlet kurumları olmak üzere yardım yağıyor. Geceleri soğuk havada kalan ve ısınmaya çalışan göçmenlere, TIR ve kamyonlarla Edirne'ye getirilen, giysiden, gıda ürünlerine kadar her türlü ihtiyacı karşılayacak tonlarca insani yardım yapılıyor. Gönderilen tüm yardım malzemeleri, AFAD'ın depolarına alınıyor.

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde depolarda istiflenen yardımlar, daha sonra ihtiyaca göre, göçmenlere dağıtılıyor. Yetkililer, göçmenlere en fazla yardımın devlet kurumlarından geldiğini belirterek, sivil toplum örgütleri, kuruluşlar ve vatandaşların da yardımda bulunduğu söyledi.


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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:15 Kaynak: DHA
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