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Yunanistan sınırındaki korkunç olayın tanığı korku dolu anları İHA'ya anlattı - Son Dakika

Yunanistan sınırındaki korkunç olayın tanığı korku dolu anları İHA'ya anlattı

01.08.2021 16:52

Yunanistan sınırındaki korkunç olayın tanığı korku dolu anları İHA'ya anlattı Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Mehmet Durgun'un o esnada yanında bulunan ve ölümden kıl payı kurtulan Süleyman Şenel, korku dolu anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Yunanistan sınırındaki korkunç olayın tanığı korku dolu anları İHA'ya anlattı

EDİRNE - Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Mehmet Durgun'un o esnada yanında bulunan ve ölümden kıl payı kurtulan Süleyman Şenel, korku dolu anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Edirne'nin Meriç İlçesine bağlı Yunanistan'a sınır olan Adasarhanlı Köyü'nde yaşayan Mehmet Durgun ile arkadaşı Süleyman Şenel'in, gezmek için gittikleri Meriç Nehri'nde kenarında silahlı saldırıya uğradıkları olay dün gerçekleşmişti. Yunanistan tarafından sivil giyimli şahıs tarafından açıldığı öne sürülen ateş sonucu 43 yaşındaki Mehmet Durgun yüzünden vurularak olay yerinde yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi tamamlanan korkunç olayın tanığı Süleyman Şenel, korku dolu anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Süleyman Şenel, "Nehir'e gezmek için gitmiştik, orada mülteci sesleri duyduk gittiğimizde yarısından çoğu karşıya geçmişti. Çocuk benim arkadaşım nehir'e girdi. gel kardeşim kenara hata yapmayalım tamam abi dedi. Oturduk kumsala beraber sivil bir araba ile mültecilere bağırmaya başladılar. Bizim rahmetli olan kardeşim de sivil kişiler ile aralarında alaylı şekilde sözlü tartışma geçti. Tartışmadan sonra bir silah sesi geldi benim burnumu sıyırdı geçti korktum düştüm. 2. Bir silah sesi geldi yanımda oturan çocuk tam gözünün altından vurulmuş o şekilde gördüm ben onu. 3. Ateş tekrar bana geldi emekleyerek çalılıkların arasından seddeye çıktım. Ben çıktım korktum ağlamaya başladım. Tekrar sine sine gittim, arkadaşın yanına baktım cansız yatıyor yapılacak bir şey yok tekrar seddeye çıktım ben telefon ile muhtarımızı aradım ulaşmadım. Köyden bir bakkal arkadaşımız var onu aradım olay yerine geldiler onlardan sonra jandarma geldi, kaymakam geldi olay yeri inceleme geldi. Bana olayı nasıl olduğunu sordular. Biz burada oturuyorduk arkadaş suya girdi, çağırdım çık dedim bela olmasın diye zaten nehrin yarısı bizim. Meriç jandarma da sabah 4'e kadar ifade verdim. Fakat onların bana yaptığı silah sıkılır mı bir insana ya senin canımı alma hakkın yok senin ama maalesef kardeşimiz öldü. Ne yapalım yapılacak bir şey yok. Orada mültecileri görünce ne yapacaklar diye merak ettik karşıya geçtikten sonra Yunanlılar geline başladılar mültecilere bağırmaya hakaret edip çıkartmaya uğraşıyorlar nehirden dışarı bizim kardeşimiz de gözünün altından vurulmuş bir nokta kan vardı sadece ve öldüğünü anladım. Bizim dostluğumuz eskiye dayanıyor 25 senedir kardeşimdir kendisi. Jandarma geldikten sonra akşam saat 8 buçuk civarlarında silah atılan yere karşıdan bir araç geldi ve karşımızda durdu. Daha sonra gözden kayboldu. Ben olay yerinden ayırılmayarak daha sonra jandarma ile beraber karakola gittik. Biz bunları şiddetle kınıyoruz. Böyle komşuluk mu olur ben senin kıyında isem istersen beni öldür vur ama sen beni Türk topraklarında vuruyorsun." İfadelerini kullandı.

Yunanistan sınırındaki korkunç olayın tanığı korku dolu anları İHA'ya anlattı
Yunanistan sınırındaki korkunç olayın tanığı korku dolu anları İHA'ya anlattı
Yunanistan sınırındaki korkunç olayın tanığı korku dolu anları İHA'ya anlattı
Yunanistan sınırındaki korkunç olayın tanığı korku dolu anları İHA'ya anlattı

İhlas Haber Ajansı, Süleyman Şenel, Yunanistan, Meriç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan sınırındaki korkunç olayın tanığı korku dolu anları İHA'ya anlattı - Son Dakika


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