Yunanistan sınırındaki sığınmacılar için BM'ye tavsiye mektubu - Son Dakika

Dünya genelinde 146 ülkede temsilciliği bulunan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından, Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılara yönelik müdahaleye tepki amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine tavsiye mektubu gönderildi.

Nevşehir'de gerçekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere çeşitli ülkelerden kente gelen 100'e yakın belediye başkanı ile toplantılara katılan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, AA muhabirine, BM'ye gönderilen mektuba ilişkin açıklamada bulundu.

UCLG-MEWA'nın, BM'den sonra dünyadaki en büyük teşkilat olduğunu belirten Duman, mektupta Yunanistan sınırına ulaşan sığınmacılarla ilgili, ülkelerin üzerilerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi yönünde tavsiyelerde bulunduklarını aktardı.

Mektupta, dünya çapında yerel yönetimlerin göreve hazır olduklarının vurgulandığını anlatan Duman, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin önceden yaptığı açıklamalar doğrultusunda 9 yıllık misafirlikten sonra bize dünyanın vadettiği taahhütler yerine getirilmeyince kapılar açıldı. Uluslararası mevzuat bu ülkelere bir yükümlülük veriyor. Biz bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini arzu ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin yıllardır sığınmacı ve mültecilere örnek olacak şekilde misafirperverlik yaptığını hatırlatan Duman, Avrupa ülkelerinin de benzer tutumu sergilemesi gerektiğini ifade etti.

"Dünyanın bu çağrıya kulak vermesini istiyoruz"

Avrupa'nın dışında Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde de benzer sıkıntılar olduğuna işaret ederek ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri hususunun takipçisi olacaklarını dile getiren Duman, şunları kaydetti:

"Uluslararası mevzuatın sadece Türkiye tarafından uygulanmasını beklemek büyük haksızlıktır. Dünya, üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Kendi sınırlarına dayanan insanlara, uluslararası hukukun verdiği yetki çerçevesinde yardımcı olması gerekir diye düşünüyoruz. Suriye, Afganistan ve diğer komşu ülkelerden buraya sığınış milyonlarca misafir var. Bunlar Avrupa sınırlarına dayanmış durumda. Biz UCLG-MEWA olarak en yoğun mülteci nüfusuna sahip Türkiye, Lübnan, Ürdün'le ilgili raporlar hazırladık. Bunları ilgili tüm kuruluşlara ilettik. Dünyanın bu çağrıya kulak vermesini istiyoruz. Bütün diplomatik platformlarda, sivil toplum kuruluşları olarak dile getirmek durumundayız."

"Vandallığa son verilmeli"

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Üyesi, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da Avrupa'nın sınırlarının Hatay'dan başladığını, bu sınırların muhafaza edilmesi için Türkiye'ye gerekli desteğin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yunanistan sınırında bekleyen göçmenlere uygulanan şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Arı, şöyle konuştu:

"Demokrasi, insan hakları, hak ve özgürlüklerden bahseden Avrupa, kapısına kadar gelmiş olan, evrensel hukuka göre de kabul etmek durumunda oldukları mültecilere uyguladıkları şiddet ve vandallığa bir an evvel son vermelidir. Bu insanların mağduriyetine yeni mağduriyetlerin eklenmesi ve yeni can kayıplarının olmamasını temenni ediyorum."

Tavsiye mektubu

BM'ye gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Şehirler ve yerel yönetimler barış istemekte ve tüm insanların yaşama haklarının korunup buna saygı duyulmasını arzu etmektedir. Ayrıca uluslararası sözleşmelerin yerine getirilmesini talep etmekteyiz.

Birleşmiş Milletler'in ortak hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunmaya hazır bir teşkilatız. Masum insanların canına kasteden bu trajediye bir çözüm bulmak için gönüllü olduğumuzu ifade etmek isteriz. Şehirler ve yerel yönetimler, dayanışma güçlerini ve belirli bölgelerin karşılaştığı zorlu durumlara karşı ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını bir kez daha ispatlamışlardır.

Bu durumdan etkilenen şehirlerle karşılıklı diyalogları da içeren destekleyici ve uyumlu bir çözüm çağrısında bulunuyoruz. Tüm bu erkeklerin, kadınların ve çocukların insan haklarının garanti altına alınmasının, buna saygı duyulmasının ve korunmasının ilk ve öncelikli olmasını talep ediyoruz."