Yunanistan sınırındaki sığınmacılar temizlik ihtiyaçlarını Meriç Nehri'nde karşılıyor - Son Dakika

Edirne sınırında Yunanistan'a geçmek için bekleyen sığınmacılar, soğuk havaya rağmen Meriç Nehri'nde yıkanıyor.

Yunan güvenlik güçlerinin şiddeti, umutları önüne set çeken dikenli teller ve kötü hava şartlarına rağmen sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 19. gününde devam ediyor.

İhtiyaçlarını asgari düzeyde dahi karşılayamayan sığınmacılar, temizlenmek için Meriç Nehri'nden istifade ediyor. Soğuk suyla yıkananların yanı sıra bazı sığınmacılar nehirden aldıkları suyu ısıtmak amacıyla ateş yakıyor.

Sığınmacıların bir kısmı Meriç Nehri'nin suyunu çamaşır veya bulaşık yıkamak için kullanırken, bazı gençlerin de uzun süre sonra sakal tıraşı olduğu görüldü.