Yunanistan sporda şiddet ve holiganizmle mücadele tedbirleri alıyor - Son Dakika

Yunanistan'da hükümetin, sporda şiddet ve holiganizmle mücadele kapsamında bir dizi tedbir alacağı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, yaptığı açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında yetkililerle yapılan istişare sonucunda sporda şiddet ve holiganizm ile mücadele için yeni tedbirler alınmasına karar verildiğini aktardı.

Taraftar derneklerinin işleyişine ilişkin kurumsal çerçevenin daha da sertleştirilmesi, Ceza Kanununda ilgili değişikliklerin yapılması ve polis kontrollerinin artırılması gibi yeni tedbirlerin alınacağının kaydedildiği açıklamada, Yunan Futbol Federasyonu idare şeklinde de değişiklikler yapılacağı bildirildi.

Selanik'te, 19 yaşındaki bir genç, 1 Şubat'ta, rakip takımın taraftarlarının kendisine hangi takımı tuttuğunu sormasının ardından, holiganlarca öldürülmüştü. Gencin ölümünün ardından sporda şiddet ve holiganizme ilişkin tartışmalar gündeme gelmişti.