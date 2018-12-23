Son Dakika Haberleri: Yunanistan Süper Ligi'nde Grev Sürüyor

Yunanistan Süper Ligi'nde Grev Sürüyor

3 saat önce

Yunanistan Hakem Komitesi, hakem Thanasis Tzilos'a yapılan saldırı sonrası aldığı grev kararını sürdürüyor.

Yunanistan Süper Ligi'nde Grev Sürüyor, System.String[]
Yunanistan Hakem Komitesi, hakem Thanasis Tzilos'a yapılan saldırı sonrası aldığı grev kararını sürdürüyor. Ligin 15. haftasında dün 3, bugün ise 5 maç hakemlerin maça çıkmamasından dolayı ertelendi.

Yunanistan Süper Ligi'nin 13. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle tamamlanan Xanthi - Olympiacos mücadelesinde karşılaşmanın hakemi Thanasis Tzilos, maç sonunda saldırıya uğramıştı. Başından ve ayağından yaralanan Tzilos, hastaneye kaldırılırken, Yunanistan Hakem Komitesi de olaya kayıtsız kalmadı. Yunanistan Hakem Birliği geçtiğimiz hafta bir açıklama yayınlayarak, "İkinci bir bildirime kadar meslektaşımızın yanında olduğumuzu göstermek için görev yapmayacağız" ifadelerine yer vermişti. Bu açıklamanın ardından Yunanistan Süper Ligi'nin 15. haftasında dün oynanması gereken 3, bugün oynanması planlanan 5 mücadele oynanmadı. Yunanistan Süper Ligi'nde hakemlerin ne zaman sahalara döneceği de bilinmiyor.

Tzilos, söz konusu mücadelede 8 kez sarı kart gösterirken, 1 kere de kırmızı kartına başvurmuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:20 Kaynak: İHA

Yunanistan, Spor
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