Yunanistan Süper Ligi'nde olaylar dinmiyor! - Son Dakika
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Yunanistan Süper Ligi'nde olaylar dinmiyor!

6 saat önce

Yunanistan Ligi'nde oynanan ve 0-0 biten Volou-Olympiakos karşılaşmasında konuk ekibin attığı bir golün ofsayt gerekçesiyle VAR'dan dönmesinin ardından olaylar büyüdü.

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Yunanistan Ligi'nde oynanan ve 0-0 biten Volou- Olympiakos karşılaşmasında konuk ekibin attığı bir golün ofsayt gerekçesiyle VAR'dan dönmesinin ardından olaylar büyüdü. Olympiakos taraftarı, müsabakanın VAR hakeminin evine molotof kokteylli saldırı düzenlendi.


Yunanistan Süper Ligi'nin 16. haftası yine olaylara sahne oldu. Pazar günü oynanan ve 0-0'lık beraberlikle noktalanan Volos - Olympiakos müsabakasında yaşananlar olayların fitilini ateşledi. Konuk ekip Olympiakos'un müsabakada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'ın uyarısıyla iptal edildi. Maçın tamamlanmasıyla Olympiakos taraftarları gol pozisyonunu iptal eden VAR hakemi Angelos Evangelou'nun evini basarak, molotof kokteylli saldırı düzenledi. Öfkeli taraftar grubu, hakem Evangelou'nun evinin önünde havai fişekler patlattı. Hakem Angelos Evangelou'nun evinde herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasarların meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan olayları Yunanistan Futbol Federasyonu ise 'Mafyatik bir saldırı' sözleriyle kınadı.


Daha önce PAOK Başkanı Ivan Savvidis'in belinde bulunan silah ile sahaya girmesiyle gündeme gelen Yunanistan Süper Ligi'nde hakemlerin 17. haftada oynanacak olan müsabakalar çıkmayarak, ligde yaşanan olayları boykot etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Olympiakos, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
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