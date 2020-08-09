Yunanistan tarafından itilen lastik bot içerisindeki 88 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Foça ve Dikili ilçelerinde Yunanistan tarafından motorları sökülen lastik bot içerisindeki 88 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

6 Ağustos ve 7 Ağustos günlerinde Foça ilçesine bağlı Arıburnu açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca motorları sökülerek Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 69 düzensiz göçmeni kurtardı.

6 Ağustos'ta Dikili ilçesine bağlı Denizköy açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine yine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan, can salları içerisindeki toplam 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR