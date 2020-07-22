Yunanistan tarafından ölüme terk edilen düzensiz göçmenleri Türk askeri kurtardı - Son Dakika

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 31 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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