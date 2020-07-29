Yunanistan tarafından ölüme terk edilen göçmenleri Türk askeri kurtardı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında, Yunanistan tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 13 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 08:26

Kaynak: İHA

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