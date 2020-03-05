Yunanistan tarafından Pazarkule Sınır Karakolu'na gaz bombası atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan tarafından Pazarkule Sınır Karakolu'na gaz bombası atıldı - Son Dakika

Yunanistan tarafından Pazarkule Sınır Karakolu'na gaz bombası atıldı

6 saat önce

Yunanistan tarafından Pazarkule Sınır Karakolu'na gaz bombası atıldı.

Yunanistan tarafından Pazarkule Sınır Karakolu'na gaz bombası atıldı.

Yunanistan tarafından Pazarkule Sınır Karakolu'na gaz bombası atıldı

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:15 Kaynak: AA
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