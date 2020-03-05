Son Dakika › Güncel › Yunanistan tarafından Pazarkule Sınır Karakolu'na gaz bombası atıldı - Son Dakika
Yunanistan tarafından Pazarkule Sınır Karakolu'na gaz bombası atıldı
6 saat önce
Yunanistan tarafından Pazarkule Sınır Karakolu'na gaz bombası atıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:15 Kaynak: AA
Yunanistan tarafından Pazarkule Sınır Karakolu'na gaz bombası atıldı.
Son Dakika Yunan polisinin zulmüne uğrayan mülteci: Her şeyimizi alıp bizi Türkiye'ye geri yolladılar Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup etti Yunanistan sınırında ailesini kaybeden 12 yaşındaki Afgan Menice babasıyla buluştu Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu