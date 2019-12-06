Son Dakika Haberleri: Yunanistan, Türkiye ile anlaşma nedeniyle Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı
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Yunanistan, Türkiye ile anlaşma nedeniyle Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı

6 saat önce

Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı

Yunanistan, Türkiye ile anlaşma nedeniyle Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı, System.String[]

Yunanistan hükümeti, Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı etme kararı aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Muhammed Yunus Menfi'ye ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındı.


Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sınır dışı adımının iki ülke ilişkilerini kesintiye uğratmayacağını belirtti.

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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:28 
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