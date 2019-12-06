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Yunanistan, Türkiye ile anlaşma nedeniyle Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı
6 saat önce
Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı
Yunanistan hükümeti, Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı etme kararı aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Muhammed Yunus Menfi'ye ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sınır dışı adımının iki ülke ilişkilerini kesintiye uğratmayacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:28
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