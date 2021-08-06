Yunanistan, Türkiye ile olan karayoluyla seyahat kısıtlamasını kaldırdı

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Yunanistan, Türkiye ile karayolundan seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Yunanistan'a hava yoluyla seyahatlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmadığı bildirildi.

KİŞİ SINIRI GETİRİLDİ

Covid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İpsala-Kipi ve Pazarkule-Kastanies Hudut Kapılarından, Yunanistan'a giriş yapabilecek kişi sayısının tır şoförleri haricinde her bir kapı için haftada azami bin 500 olarak sınırlandırıldığı kaydedildi. Açıklamada detaylı bilgiye ise Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçiliğinin internet sayfasından ulaşılabileceği aktarıldı.